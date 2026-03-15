Норвегия сказала «нет» ядерному оружию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие, сообщает NRK.

«Что касается Норвегии, мы не изменим свою политику. В Норвегии не будет размещено ядерное оружие», – заявил премьер.

Стёре подчеркнул, что страна является членом НАТО, в основу коллективной безопасности которого входит ядерное сдерживание. Он отметил, что Норвегия открыта для переговоров с Францией о стратегическом сотрудничестве, но при этом сохраняет приверженность принципу сдерживания.