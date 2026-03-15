Цены на продукты – главная проблема турецких семей

«Согласно опросу, проведенному в феврале 2026 года среди 2015 респондентов, 26% участников назвали рост цен на продукты основной экономической проблемой», – следует из данных исследовательской компании ASAL.

Второе место по значимости занял рост арендной платы и цен на жилье — 14,5%. На третьем месте оказался высокий уровень инфляции с показателем 11,4%.

Респонденты также отметили среди ключевых экономических трудностей высокие цены на электроэнергию, воду и природный газ (9%), безработицу (7,2%) и неравенство доходов (6,6%).

Меньшая часть участников опроса указала на проблемы управления экономикой (4,8%), высокие цены на топливо (4,3%) и дефицит текущего счета (3,2%). Обесценивание турецкой лиры признали проблемой 2% респондентов.

Исследование проводилось с 13 по 21 февраля 2026 года методом телефонного интервью среди жителей 26 провинций Турции старше 18 лет. Выборка составила 2015 человек, погрешность исследования – около 2,45% при уровне доверия 95%.

По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля достигла 31,53%.