Предусмотрительный ход саудитов

Саудовская Аравия еще до начала военной операции Израиля и США против Ирана вывезла и организовала хранение свыше 100 млн баррелей нефти за пределами региона. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

«На самом деле некоторые наши союзники, в частности, Саудовская Аравия, назову ее, хотя она и не единственная, разместила свыше 100 млн баррелей нефти в хранилище за пределами Ближнего Востока еще до начала конфликта, просто наблюдая за ростом напряженности в регионе и зная, что американская администрация полна решимости разобраться с Ираном», - сказал Райт в интервью телеканалу ABC.

По словам министра, было задействовано «много планов на случай непредвиденных обстоятельств» относительно перекрытия Ормузского пролива. При этом Райт не стал уточнять, какие именно меры были предприняты.