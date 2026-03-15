В России подорожает МРТ из-за войны на Ближнем Востоке

Прекращение поставок гелия из Катара, необходимого для работы аппаратов МРТ, может привести к удорожанию сервисного обслуживания оборудования и производства новых томографов, однако, по оценке экспертов, на доступность обследований для пациентов в России это влияние окажет минимальное, пишет РБК.

В начале марта государственная нефтегазовая компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа после атак на свои объекты. Поскольку гелий выделяется при переработке СПГ, остановка производства напрямую повлияла и на его поставки.

Эксперты отмечают, что большинство современных МРТ-аппаратов используют замкнутые системы охлаждения, где гелий циркулирует внутри и почти не расходуется. «На практике перебои на рынке скорее могут отразиться на стоимости сервисного обслуживания, производства новых аппаратов или заправки при ремонтах, чем на ежедневной доступности МРТ для пациентов», — сказала основатель и генеральный директор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова.