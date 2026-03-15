Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы

Команды Украины и США активно обсуждают вопросы санкционной политики и гарантий безопасности, однако для окончательного решения ключевых вопросов необходима личная встреча президентов, заявил глава Украины Владимир Зеленский журналистам.

Сейчас диалог ведется на уровне переговорных групп. Американскую сторону представляют спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По словам Зеленского, команды обсуждают широкий круг вопросов, включая санкционное давление.

Президент Украины подчеркнул, что лично с Трампом вопросы санкций против России и возможного ослабления американских ограничений не обсуждались. Вместе с тем, по его словам, уже существует конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.

«Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей», – подчеркнул Зеленский.

Говоря о сотрудничестве Украины с США в области беспилотных технологий, глава государства отметил, что никогда не слышал, чтобы США не были заинтересованы украинскими дронами.

«Мы не подписали документ с президентом Трампом. У меня нет ответа почему. Возможно, это произойдет позже, но я не уверен. Также обсуждался вариант совместного производства в США на условиях 50/50», – заявил Зеленский.

Он также рассказал, что когда США решили продавать оружие, а не передавать его в качестве помощи, у Украины не хватало денег.

