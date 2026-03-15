Брат устроившего теракт в Мичигане был командиром «Хезболлы»

В Израиле заявили, что брат напавшего на синагогу в Мичигане Аймана Газали был командиром подразделения «Хезболлы», который погиб в результате израильского авиаудара на территории Ливана, сообщает The New York Times.

Израильские военные заявили, что Ибрагим Мохамад Газали, брат водителя грузовика, командовал одной из группировок «Хезболлы» и был уничтожен в ходе удара 5 марта по объекту, где, по заявлению ЦАХАЛ, хранилось оружие и находились боевики организации.

Сам нападавший на синагогу Айман Мохамад Газали являлся натурализованным гражданином США, уроженцем Ливана. По сведениям ливанских властей и мусульманских лидеров Мичигана, в результате израильского удара погибли четверо его родственников: два брата и двое детей одного из них; жена Ибрагима получила тяжелые ранения. Израильская армия подтвердила гибель Ибрагима после проведения разведывательного анализа, однако не раскрыла деталей.

По словам официального представителя «Хезболлы», организация не стала подтверждать или опровергать принадлежность Ибрагима к ее боевикам, однако он заявил, что нападение в Мичигане стало местью за гибель семьи.

Согласно заявлениям израильских военных, подразделение «Бадр» под командованием Ибрагима было причастно к запуску сотен ракет по территории Израиля.