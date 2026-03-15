Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Брат устроившего теракт в Мичигане был командиром «Хезболлы»

заявили в Израиле
19:31 684

В Израиле заявили, что брат напавшего на синагогу в Мичигане Аймана Газали был командиром подразделения «Хезболлы», который погиб в результате израильского авиаудара на территории Ливана, сообщает The New York Times.

Израильские военные заявили, что Ибрагим Мохамад Газали, брат водителя грузовика, командовал одной из группировок «Хезболлы» и был уничтожен в ходе удара 5 марта по объекту, где, по заявлению ЦАХАЛ, хранилось оружие и находились боевики организации.

Сам нападавший на синагогу Айман Мохамад Газали являлся натурализованным гражданином США, уроженцем Ливана. По сведениям ливанских властей и мусульманских лидеров Мичигана, в результате израильского удара погибли четверо его родственников: два брата и двое детей одного из них; жена Ибрагима получила тяжелые ранения. Израильская армия подтвердила гибель Ибрагима после проведения разведывательного анализа, однако не раскрыла деталей.

По словам официального представителя «Хезболлы», организация не стала подтверждать или опровергать принадлежность Ибрагима к ее боевикам, однако он заявил, что нападение в Мичигане стало местью за гибель семьи.

Согласно заявлениям израильских военных, подразделение «Бадр» под командованием Ибрагима было причастно к запуску сотен ракет по территории Израиля.

Лишь умный король недосягаем Ирану
Лишь умный король недосягаем Ирану былое и думы
18:08 3829
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
19:13 701
Израиль сносит штабы КСИР и «Басидж» в Иране
Израиль сносит штабы КСИР и «Басидж» в Иране видео; обновлено 19:14
19:14 7650
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
18:25 1348
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
18:41 1910
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
18:39 1603
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 5375
Иран запустил по Израилю сверхтяжелую ракету
Иран запустил по Израилю сверхтяжелую ракету обновлено 17:43
17:43 6726
Пять «экономических целей» Пехлеви
Пять «экономических целей» Пехлеви
18:08 1357
Нефти прогнозируют новый взлет
Нефти прогнозируют новый взлет
16:59 1887
Россия предупредила Израиль
Россия предупредила Израиль
16:52 4446
