Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Аракчи: Уран под обломками, а переговоры Ирану не нужны

19:43 803

Запасы обогащенного урана, которыми располагал Иран, оказались под обломками ядерного объекта после удара США, их можно извлечь под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телекомпании CBS.

«Они сейчас под обломками. Как вы знаете, наши ядерные объекты были атакованы. И все под обломками. Конечно, есть возможность извлечь их, но лишь под надзором агентства (МАГАТЭ). Если мы когда-то решим сделать это, это будет сделано под надзором агентства», – сказал Аракчи, отвечая на вопрос о запасах обогащенного урана. При этом он отметил, что у Тегерана пока нет планов извлекать их из-под обломков.

Глава МИД также сообщил, что Иран ведет переговоры с рядом государств об обеспечении безопасного прохода их судов через Ормузский пролив: «Не могу выделить какую-то отдельную страну, но с нами связывались несколько государств, которые хотят безопасного прохода».

При этом Аракчи указал, что окончательное решение по этому вопросу остается за иранскими военными, и они «уже решили позволить пройти группе судов, принадлежащих разным странам».

Аракчи утверждает, что Иран «наносит удары только по американским средствам, американским сооружениям, американским военным базам», и что иранская сторона наносит удары только по тому, что якобы «принадлежит американцам». По его словам, США наносят удары по Ирану с территории других государств.

Аракчи также заявил, что Иран не видит каких-либо причин вступать в переговоры с США, и Тегеран не запрашивал их проведение. «…Мы не видим причин вести переговоры с американцами, мы вели с ними обсуждения в момент, когда они нас атаковали, это случилось и во второй раз. Хорошего опыта общения с американцами у нас нет», – сказал иранский министр. По его словам, Иран готов обороняться столько, сколько потребуется.

ЭТО ВАЖНО

Лишь умный король недосягаем Ирану
Лишь умный король недосягаем Ирану былое и думы
18:08 3830
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
Зеленский ищет встречи с Трампом: время решать ключевые вопросы
19:13 701
Израиль сносит штабы КСИР и «Басидж» в Иране
Израиль сносит штабы КСИР и «Басидж» в Иране видео; обновлено 19:14
19:14 7651
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»
18:25 1349
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына
18:41 1912
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут
Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
18:39 1605
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 5375
Иран запустил по Израилю сверхтяжелую ракету
Иран запустил по Израилю сверхтяжелую ракету обновлено 17:43
17:43 6729
Пять «экономических целей» Пехлеви
Пять «экономических целей» Пехлеви
18:08 1357
Нефти прогнозируют новый взлет
Нефти прогнозируют новый взлет
16:59 1887
Россия предупредила Израиль
Россия предупредила Израиль
16:52 4447
