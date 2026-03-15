Американские штурмовики против иранских беспилотников

Американские войска на Ближнем Востоке начали применять штурмовики A-10 Thunderbolt II огневой поддержки сухопутных войск для борьбы с иранскими ударными беспилотниками. Это следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

На опубликованных снимках штурмовика при выполнении полета под крыльями видны ракеты APKWS II с лазерным наведением для поражения беспилотников, а также Sidewinder, которые также могут использоваться для уничтожения БПЛА, пишет издание Army Recognition. Кроме того, штурмовик традиционно оснащается 30-миллиметровой семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

Ракеты APKWS II являются относительно недорогими - около 30 тыс. долларов за единицу, - что делает их экономически целесообразным решением против военных беспилотников, стоимость которых обычно не превышает $50 тыс.