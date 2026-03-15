Впервые! Как убивали семью Хаменеи

В социальных сетях распространилась аудиозапись, приписываемая худжат аль-исламу Сайеду Мазахеру Хоссейни, которая содержит описание дня, когда Израиль атаковал комплекс погибшего лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет Iran Wire. Запись дает представление о том, что происходило внутри «Бейт-е Рахбари» (Дома лидера) в момент удара. По информации источников, первая волна ракетных ударов по комплексу руководства была нанесена примерно в 9:40 утра по времени Тегерана 28 февраля. В аудиозаписи утверждается, что атака привела к гибели Али Хаменеи, а также десятков высокопоставленных командиров, сотрудников административного аппарата Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и нескольких членов семьи лидера.

Западные СМИ ранее публиковали несколько материалов о процессе принятия решений в Вашингтоне и Тель-Авиве, приведшем к операции. Однако эта короткая аудиозапись представлена как первый рассказ о том, что происходило внутри резиденции и рабочего места бывшего лидера в момент удара. Хоссейни описывается как сотрудник аппарата погибшего лидера, не связанный с медиа, и в некоторых сообщениях упоминается как «начальник протокола Бейт-е Рахбари». 11 марта он, по данным источников, выступил перед небольшой группой командиров среднего звена КСИР и несколькими высокопоставленными духовными лицами в защищенном месте в Гольхаке (жилой район на севере Тегерана), где объяснил, как «Моджтаба Хаменеи выжил» после удара. В части своих комментариев Хоссейни утверждает, что резиденция, где жили дети Хаменеи, была поражена одновременно с другими участками комплекса. По его словам, ракета сначала поразила верхнюю резиденцию Моджтабы Хаменеи, приведя к гибели его жены Захры Хаддад-Адель и их ребенка. Сила удара также повредила нижнюю резиденцию, принадлежащую Ходе Хаменеи и Мисбаху аль-Хода Багери Кани, дочери лидера и зятю. Хоссейни утверждает, что взрыв был настолько мощным, что голова Мисбаха аль-Хода разделилась пополам. За несколько мгновений до удара Моджтаба, по его словам, «вышел во двор по делам», что позволило ему выжить. Он добавил, что Моджтаба получил лишь «легкое ранение в ногу» и выжил, заявив, что «остался жив, чтобы быть занозой для сионистов».

Некоторые детали этого рассказа не совпадают с картами комплекса, опубликованными после атаки. Согласно этим изображениям, чтобы избежать серьезных травм, Моджтаба Хаменеи, вероятно, должен был находиться гораздо дальше, чем просто «во дворе» своей резиденции. Поэтому эта речь могла быть направлена на опровержение слухов о здоровье нового лидера, включая спекуляции о его коме или неспособности выполнять обязанности. Одним из необычных элементов повествования Хоссейни является описание нижней резиденции. Он утверждает, что брат Моджтабы Мостафа Хаменеи и его жена находились в доме Багери Кани около 9:00 утра в субботу. Хода Хаменеи, как указано в записи, занималась «культурной работой» и покинула комплекс ранее. Ее ребенок или дети также отсутствовали. Хоссейни сказал: «Ракета разделила его (Багери Кани) голову пополам», в то время как Мостафа Хаменеи и его жена якобы оказались под завалами, но остались невредимыми и выжили. После атаки, приведшей к гибели Али Хаменеи, о Мостафа Хаменеи и других его братьях и сестрах публичной информации не поступало. Даже после того, как Моджтаба Хаменеи был представлен как лидер исламской республики, публичных поздравлений или сообщений о «присяге» от них не последовало.