Белый дом: Война с Ираном быстро закончится

Даже затяжной конфликт на Ближнем Востоке и перебои с поставками энергоносителей не способны причинить существенный вред экономике США, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Даже если бы это продолжалось длительное время, то на самом деле это не нанесло бы много вреда экономике США», – заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, могут ли перебои с поставками энергоносителей через Ормузский пролив спровоцировать рецессию в американской экономике.

При этом Хассет отметил, что администрации США все же необходимо искать решения ряда экономических проблем, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.