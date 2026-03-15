Атака иранских дронов: трое кувейтских солдат получили ранения

Трое кувейтских военнослужащих получили ранения после того, как на территорию эмирата упали обломки иранских беспилотников, сообщает Министерство обороны Кувейта.

«За последние 24 часа система ПВО зафиксировала запуск 14 вражеских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, восемь из них были уничтожены. Падающие обломки причинили некоторый материальный ущерб, трое военнослужащих получили незначительные ранения», – говорится в тексте, опубликованном в соцсети X.

Военное ведомство также сообщило, что радиолокационная система международного аэропорта Кувейта была повреждена в результате атаки трех иранских беспилотников, жертв нет.