Нетаньяху троллит недругов: «Я умер…»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, в котором иронично опровергает распространившиеся в соцсетях слухи о своей смерти после иранского удара.
На видео Нетаньяху заказывает кофе в кафе и говорит: «Я умер… от любви к кофе», используя распространенное еврейское выражение о сильной привязанности к чему-либо.
«Я безумно люблю свою страну и то, как она себя ведет», — сказал Нетаньяху.
В видео премьер Израиля также показал обе руки, демонстрируя все десять пальцев, отвечая тем самым на слухи в соцсетях о том, что его недавняя телевизионная пресс-конференция якобы была сгенерирована искусственным интеллектом, включая ложные утверждения о том, что на записи у него было шесть пальцев на одной руке.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026