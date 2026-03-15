Нетаньяху троллит недругов: «Я умер…»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, в котором иронично опровергает распространившиеся в соцсетях слухи о своей смерти после иранского удара.

На видео Нетаньяху заказывает кофе в кафе и говорит: «Я умер… от любви к кофе», используя распространенное еврейское выражение о сильной привязанности к чему-либо.

«Я безумно люблю свою страну и то, как она себя ведет», — сказал Нетаньяху.

В видео премьер Израиля также показал обе руки, демонстрируя все десять пальцев, отвечая тем самым на слухи в соцсетях о том, что его недавняя телевизионная пресс-конференция якобы была сгенерирована искусственным интеллектом, включая ложные утверждения о том, что на записи у него было шесть пальцев на одной руке.