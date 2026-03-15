ИИ в деле: как американские командиры находят цели за секунды

Платформа Maven Smart System (MSS) собирает военные данные, обрабатывает их с помощью искусственного интеллекта и предоставляет американским командирам инструменты для быстрого обнаружения целей, планирования операций и управления войсками, сообщает американская пресса.
Как работает Maven Smart System (MSS):
- Сбор данных. Платформа получает информацию из множества источников: спутников, беспилотников, радаров, разведывательных систем, баз данных и текстовых отчетов. Иногда одновременно обрабатываются сотни потоков данных.
- Объединение данных. Система интегрирует всю поступившую информацию, формируя единое представление о поле боя.
- Анализ с помощью ИИ. Алгоритмы распознают объекты на изображениях, выявляют паттерны и помогают обрабатывать отчеты. ИИ способен автоматически обнаруживать технику, определять перемещения войск, находить ракетные установки и прогнозировать потенциальные угрозы.
- Создание карты боевой ситуации. Результаты анализа выводятся в интерфейсе для командования: карта поля боя, выявленные цели, прогноз угроз и рекомендации по действиям.
- Подсказки для принятия решений. Система может указывать, какие цели приоритетны, какое оружие использовать, где перебросить силы и как лучше провести операцию. В отдельных случаях ИИ генерировал сотни потенциальных целей с координатами, ускоряя процесс планирования ударов.
Если ранее обработка разведданных занимала часы или даже дни, теперь она выполняется за считанные секунды. В Пентагоне MSS называют «мозгом армии» и ключевым элементом будущей «ИИ-войны».