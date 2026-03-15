Пакистанские войска громят базы талибов в Кандагаре

Вооруженные силы Пакистана в ночь на воскресенье провели удары по военным объектам и убежищам террористов в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

«В ходе этих атак пакистанские войска также уничтожили инфраструктуру технического обеспечения и складские помещения в Кандагаре, которые использовались афганским «Талибаном» и террористами для нападений на мирных пакистанских граждан», – написал он в соцсети X.

По словам Тарара, в результате ударов был разрушен туннель, где хранилось техническое оборудование афганских военных и боевиков группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее известной как «Техрик-и-Талибан Пакистан»).

Министр отметил, что число афганских военнослужащих, погибших в столкновениях с пакистанскими силами, выросло как минимум до 684, более 912 получили ранения.

Он добавил, что с начала операции авиаудары были нанесены по 73 объектам на территории соседней страны. Пакистанская армия уничтожила 252 афганских блокпоста, еще 44 были захвачены и разрушены. Кроме того, Вооруженные силы Пакистана поразили более 229 единиц бронетехники противника.