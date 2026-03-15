Сотни тысяч противников Орбана вышли на улицы Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный политический оппонент Петер Мадьяр в воскресенье призвали своих сторонников выйти на улицы Будапешта, чтобы продемонстрировать свою силу перед решающими выборами, до которых осталось четыре недели, сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что 15 марта в стране отмечают День Венгерской революции 1848 года, и в этот день обычно соперничающие партии проводят свои мероприятия. В этот раз их значение выше в связи с близостью парламентских выборов 12 апреля и напряженной международной обстановкой.

Мадьяр и его единомышленники проводят марш к городскому парку Варошлигет. Мадьяр призывал своих последователей вести себя дисциплинированно и не поддаваться на провокации.

Bloomberg отмечает, что «Тиса» в опросах общественного мнения опережает по популярности «Фидес - Венгерский гражданский союз», в том числе из-за недовольства гражданами проблемами в экономике и с оказанием государственных услуг. Однако правящая партия сокращает разрыв.

Кадры, снятые с дрона, запечатлели масштабный митинг сторонников «Тисы», на который собрались сотни тысяч человек. Участники выступили против политики правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.