Арабы назвали стратегическую ошибку Ирана

Иранские атаки, по его словам, выходят за рамки международного права. Действия Тегерана «достойны осуждения», добавил Заки.

«Мы работали над мобилизацией международной поддержки для осуждения иранских атак. Арабское руководство проявило большую мудрость в противодействии иранской агрессии», – подчеркнул он.

В начале марта страны – члены Лиги арабских государств обратились к Тегерану с требованием немедленно прекратить удары по территориям государств Персидского залива и «проявить благоразумие». В организации отметили, что арабские страны не являются стороной конфликта вокруг Ирана и изначально выступали против войны.

С 28 февраля Иран наносит удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и по Израилю. В результате пострадала гражданская инфраструктура, несколько стран региона сообщили о гибели людей. Также иранские силы атакуют танкеры, пытающиеся пересечь Ормузский пролив.

Тем временем высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави сообщил, что у страны есть ракеты, которые можно запускать из-под воды, и допустил, что Тегеран может их применить в ближайшие дни.