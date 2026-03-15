Вмешалась война: Финалиссимы не будет

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины, который должен был пройти 27 марта в Дохе, отменили из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил УЕФА.
В организации заявили, что проведение встречи стало невозможным из-за «текущей политической ситуации» в регионе. Игра должна была пройти на стадионе «Лусаил» в Дохе. Встреча европейских чемпионов — сборной Испании — и победителей Кубка Америки — сборной Аргентины — рассматривалась как возможность увидеть очное противостояние Лионеля Месси и Ламина Ямаля.
УЕФА сообщил, что обсуждал ситуацию с организаторами в Катаре и пытался найти альтернативные варианты проведения матча. Среди них было предложение сыграть на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением билетов между болельщиками двух команд, но Аргентинская футбольная ассоциация отклонила эту идею. Другим вариантом было проведение Финалиссимы в формате двух матчей — сначала в Мадриде 27 марта, а затем в Буэнос-Айресе во время одного из следующих международных окон перед чемпионатом Европы и Кубком Америки. Этот план также не устроил аргентинскую сторону. В итоге УЕФА предложил провести игру на нейтральном европейском стадионе 27 или 30 марта, однако и это предложение было отклонено.