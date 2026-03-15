Ракетный удар по Багдаду: пять человек ранены возле аэропорта

Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада и прилегающих районов, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.
«В воскресенье международный аэропорт Багдада и его окрестности были атакованы пятью ракетами, в результате пострадали четверо сотрудников и представителей службы безопасности аэропорта, а также один инженер», – говорится в сообщении.
*** 21:59
Логистический центр посольства США в Ираке, расположенный вблизи международного аэропорта Багдада, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, в районе аэропорта происходят взрывы.
Телеканал также отмечает, что американская база «Виктория» на территории Ирака подверглась девяти атакам дронов и ракет. Согласно его данным, было перехвачено как минимум три беспилотника.
Al Hadath утверждает, что атака на американскую базу носила жесткий характер и была совершена эскадрильей беспилотников.