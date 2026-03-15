Ракетный удар по Багдаду: пять человек ранены возле аэропорта

Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада и прилегающих районов, сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.

«В воскресенье международный аэропорт Багдада и его окрестности были атакованы пятью ракетами, в результате пострадали четверо сотрудников и представителей службы безопасности аэропорта, а также один инженер», – говорится в сообщении.