Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента.

«Президенты Ирана и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели последние события в регионе», – говорится в сообщении.

Ранее Макрон заявил, что Париж выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.