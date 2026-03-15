Испания перебазировала военных из Ирака

Испания временно переместила своих военнослужащих из Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, сообщило министерство обороны королевства.

«В связи с обострением ситуации с безопасностью и невозможностью продолжать выполнение поставленных задач Испания перебазирует личный состав группы специальных операций совместно с иракскими властями», – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что все испанские военнослужащие уже находятся «в безопасных местах», не уточнив их новое расположение.

Испания задействована в двух миссиях на территории Ирака: первая — международная коалиция против террористической организации «Исламское государство» (ИГ), вторая — миссия НАТО в Ираке (NATO Mission Iraq), направленная на укрепление оборонных структур страны посредством обучения и консультирования.