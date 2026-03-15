Судоходство под угрозой: мировые рейсы могут встать из-за дефицита топлива

Глобальная судоходная отрасль рискует остановкой работы, если ключевые порты столкнутся с дефицитом судового топлива на фоне резкого подорожания мазута из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет колумнист Bloomberg Хавьер Блас.

По данным Бласа, запасы судового топлива существенно сократились в крупнейших мировых бункерных хабах – Сингапуре и Фуджейре (ОАЭ). Если топливо в этих портах иссякнет, суда всех типов – от контейнеровозов до балкеров – не смогут заправляться и продолжать рейсы.

На фоне эскалации конфликта привычная зависимость цен на нефть и мазут нарушена. При стоимости нефти марки Brent около $100 за баррель мазут в Сингапуре торгуется примерно по $140, а во Фуджейре – почти по $160, при этом отдельные экологические сорта достигают $175 за баррель, что значительно выше пиков 2008 и 2022 годов, пишет Блас.

Одной из причин дефицита стало закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и мазута с НПЗ Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. По данным Международного энергетического агентства, на эти заводы приходится около 20% мирового экспорта мазута.