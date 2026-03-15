В Молдове режим экологической тревоги: в Днестр вылилось топливо после российской атаки

В Молдове с 15 марта сроком на 15 дней вводится режим повышенной готовности из-за сложной экологической ситуации и загрязнения бассейна реки Днестр нефтепродуктами. По сообщению молдавских СМИ, решение приняли на срочном заседании правительства.
Глава Национального центра управления кризисами (CNMC) Сергей Диакону сообщил, что пятно нефтепродуктов продолжает двигаться вниз по течению реки, затрагивая все больше населенных пунктов.
По словам премьер-министра Александру Мунтяну, «несмотря на уже предпринятые меры, волна загрязнения нефтепродуктами продолжает распространяться по руслу реки, а на некоторых участках на севере уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы».
Министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер, комментируя введение режима повышенной готовности, заявил, что ответственность за загрязнение реки Днестр несет Россия и ее война против Украины.