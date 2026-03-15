«Бессмертная гвардия» Пехлеви заявила об убийстве боевиков «Басидж»

Элитное подразделение ВС Ирана «Бессмертная гвардия», которое ранее обеспечивало охрану династии Пехлеви, заявило об убийстве двух боевиков «Басидж». Об этом сообщают иранские паблики.
«Мы будем сражаться за Иран до последней капли крови. Вчера в Исфахане погибли два боевика милиции «Басидж» не в результате ударов беспилотников, а от огнестрельного оружия», – заявил один из участников подразделения.
По данным местных СМИ, инцидент произошел после того, как силы «Басидж» вошли в парк и начали проверку людей. После этого неизвестный открыл по ним огонь и скрылся с места происшествия.
При этом иранские медиа не уточняют, имел ли стрелок какое-либо отношение к «Бессмертной гвардии».
🚨 After Reza Pahlavi activated the Immortal Guard to carry out strategic campaigns, a message from one of the youths involved:— The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) March 15, 2026
“We will fight for Iran to the last drop of blood.”
Two Basij militia members were killed yesterday in Isfahan - not by UAV strikes, but by shotgun…