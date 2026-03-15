«Катастрофа для Польши»: Туск обвинил Россию, MAGA и Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия, сторонники проправительственного движения MAGA (Make America Great Again) в США и европейские правые политики во главе с венгерским премьером Виктором Орбаном пытаются подорвать единство Европейского союза.

По словам Туска, подобные действия могут привести к серьезным последствиям для Европы и особенно для Польши.

«Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все, чтобы остановить их», – заявил польский премьер.

Туск подчеркнул, что польское правительство намерено продолжать усилия по защите европейского единства и поддержанию стабильности внутри Евросоюза.