Байрамов и саудовский принц обсудили удары Ирана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом эскалацию на Ближнем Востоке, а также иранские удары по территориям соседних стран. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность нарастающей напряженностью в регионе, а также подчеркнута важность предотвращения дальнейшей эскалации.

В этой связи отмечена необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона, а также недопустимость нанесения ударов по соседним странам.

В ходе телефонного разговора стороны также затронули другие актуальные вопросы региональной и международной повестки, текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также перспективы его дальнейшего развития. Кроме того, министры обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.



Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четыре человека получили ранения.