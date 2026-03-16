Последняя надежда России: попы с иконами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания северной столицы Александр Бельский и митрополит Варсонофий объехали город на автобусе по Кольцевой автомобильной дорогой с иконой. Об этом сообщают российские СМИ.

Как утверждается, молебны проводились с просьбой защитить от атак украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 15 марта запустили по российской территории 170 беспилотников. Под удар попало 13 регионов. Кроме того, мэр Москвы сообщил о двух атаках украинских дронов в выходные – в субботу и воскресенье. Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной с начала года.