Израиль может мобилизовать почти полмиллиона резервистов

Правительство Израиля вскоре рассмотрит просьбу о призыве 450 тысяч военнослужащих резервистов, предположительно, для военной операции на территории Ливана. Об этом сообщила Kan News.

Согласно информации, запрос поступает от Армии обороны Израиля и военного ведомства и, как ожидается, будет рассмотрен правительством и комитетом по иностранным делам и обороне Кнессета.

В настоящее время утвержденный лимит призыва в резерв составляет 260 тыс. военнослужащих, установленный в январе для поддержки продолжающихся военных операций.

По мнению специалистов, беспрецедентное число повесток означает серьезность намерений ЦАХАЛ в подготовке к операции в Ливане.