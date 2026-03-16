США обещают: «Ирак» в Иране не повторится

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что военная операция Вашингтона против Ирана не перерастет в масштабную интервенцию по аналогии с военной кампанией в Ираке в 2003 году.

«Я уверен в том, что это не будет еще один Ирак 2003 года. Не будет сотен тысяч солдат, занимающих городские территории, определенно такого в Тегеране не будет», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем американский постпред не исключил возможность проведения при необходимости точечной наземной операции. «Если президенту (США Дональду Трампу) придется реализовать сфокусированный, ограниченный вариант, то я уверен, Пентагон сможет предоставить ему такую возможность», – заявил Уолтц.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что в отличие от кампаний в Афганистане и Ираке, на этот раз США имеют четкие цели военной операции. В свою очередь, Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен допустить повторения иракского сценария в Иране.