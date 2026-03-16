ASBC – проверенный временем партнер в мире IT-решений для бизнеса

Эффективность работы любого бизнеса во многом зависит от качества используемого оборудования. Вне зависимости от сферы деятельности компании требуют инновационных решений, которые справляются с разными нагрузками. ASBC предлагает именно такие устройства.
Кто такие ASBC и чем компания полезна вашему бизнесу?
Компания ASBC работает на мировом рынке с 1996 года. Мы анализируем запросы и требования бизнеса, чтобы предложить оптимальное техническое оборудование. Наши специалисты обеспечивают полный цикл под ключ: от подбора и поставки до интеграции и поддержки оборудования.
Благодаря сотрудничеству с нами ваш бизнес станет еще более перспективным и привлекательным. Главные плюсы:
-
повышение производительности — IT-решения автоматизируют рутинные операции, обеспечивают стабильную работу оборудования и сокращают время на настройку, переключение и технические сбои;
-
рост эффективности — современные решения легко интегрируются с другими системами, за счет чего сокращаются операционные расходы;
-
улучшение качества и функциональности — новые модели оборудования имеют удобные (часто — персонализированные) опции;
-
рост конкурентоспособности — инвестиции в передовую электронику позволяют находиться на несколько шагов впереди конкурентов;
-
повышение безопасности данных — современные технологии защиты оберегают важную информацию;
-
улучшение условий труда — эргономичные решения снижают нагрузку на сотрудников.
Мы поможем обновить оборудование и сократить расходы. У ASBC вы найдете решения для любого сотрудника: от рабочего смартфона и компьютера до полностью оснащенных переговорных капсул.
Современные технические решения для бизнеса
Инновационные технологии доступны всем — один из принципов ASBC. Обратитесь к нашим экспертам и опишите особенности бизнеса, чтобы подобрать оптимальные решения Apple или других производителей. Доступна электроника как для маленького стартапа, так и для крупного бизнеса.
Хотя мы являемся официальным партнером Apple в Азербайджане, предлагаем решения не только этого бренда. К премиальным продуктам других производителей относятся:
-
Logitech — оборудование для переговорных комнат, мыши, клавиатуры, док-станции и веб-камеры;
-
Windows — цифровые тотемы, мультиборды и компактные ПК, работающие на основе ОС Windows;
-
Prestigio Solutions — интерактивные доски, динамики, дисплеи, микрофоны и ПО;
-
Barco — беспроводные системы для проведения гибридных видеоконференций (VCS) и совместной работы на уровне предприятия;
-
WorkBooth — звукоизолированные капсулы для ведения приватных переговоров на 1–4 человека;
-
Jabra — профессиональные гарнитуры для офисных сотрудников и команд с гибридным форматом работы.
Мы проектируем и внедряем комплексные офисные решения, объединяя оборудование разных производителей в единую рабочую систему. Например, WorkBooth формирует готовую переговорную зону в офисе, внутри которой можно установить мультиборды и ПО Prestigio. А чтобы видеоконференция прошла продуктивнее, нужно использовать акустику и камеры Logitech. Мы готовы проконсультировать вас в любом удобном формате, в том числе по электронной почте и телефону.
Инновационные компьютеры и программное обеспечение
В зависимости от задач ваших специалистов мы предлагаем оптимальный вид компьютерной техники. Например, дизайнерам понадобятся мощные компьютеры и ноутбуки Apple с увеличенным объемом оперативной и внутренней памяти, современными CPU и GPU. А для сотрудников склада или торгового зала более удобными будут планшеты.
Программа обмена старого оборудования на новое (Trade In) поможет снизить расходы. Мы покупаем вашу офисную технику, а взамен предлагаем актуальные модели гаджетов с доплатой. На все устройства распространяется стандартная гарантия, а при необходимости можно дополнительно купить расширенную.
Благодаря нашим авторизованным сервисным центрам вы можете получать качественное обслуживание и ремонт техники в течение гарантийного срока и после него.
Также у нас доступно официальное программное обеспечение для работы. Например, Jamf для управления корпоративными устройствами Apple — лидер в сфере MDM (Mobile Device Management). Программное обеспечение позволяет удаленно подключать, настраивать и управлять корпоративными устройствами и защищает данные. Так вы сможете дистанционно обновить политику безопасности или заблокировать гаджет.
Когда нужны наши услуги?
Услуги компании ASBC пригодятся любому бизнесу вне зависимости от его вида. Обращайтесь к нам за помощью, если:
-
переезжаете на новое место и хотите оперативно развернуть инфраструктуру;
-
открываете новый офис или запускаете филиал;
-
хотите оптимизировать затраты на покупку оборудования, выбирая одного подрядчика;
-
стремитесь минимизировать время развертывания систем и исключить сбои в работе на старте;
-
поставили цель исключить потенциальную несовместимость систем.
Использование современных технологий — ключ к повышению продуктивности, вовлеченности сотрудников, конкурентоспособности вашего бизнеса.
ASBC — универсальный помощник для любого бизнеса
Наши специалисты понимают, что универсального решения для всех не существует. Мы выстраиваем решения с учетом задач, масштаба и отрасли бизнеса, ориентируемся на уникальные потребности конкретного клиента и предлагаем оптимальные технические решения. Свяжитесь с ASBC любым удобным способом, а мы предоставим подробную консультацию и помощь в выборе оборудования:
Наш сайт: asbc.az
Каталог: catalog.asbc.az
Номер: +994 10 228 90 65 Aylan Ağazadə
+994 51 280 19 01 Firudin Niftullayev
Почта: [email protected]