Баскетбольная лига Азербайджана: еще не все решено

Пока известны три из четырех участников четвертьфинальной стадии. Согласно регламенту, напрямую в 1/4 финала выходят три лучшие команды группы «А» и победитель группы «B». Первые два места в сильнейшей группе «А» застолбили за собой «Сабах» и «Абшерон Лайонс». Третья путевка достанется «Нефтчи» или «Гяндже», но шансы бакинской команды выше.

Победителем группы «B» стала команда «Орду».

Остальные восемь клубов - три команды из группы «А» и пять коллективов из группы «В» - сыграют в 1/8 финала.

В группе «B» продолжается борьба за 3-5-е места. Все решится в последнем туре.

В 1/8 финала четвертая команда группы «А» сыграет с шестой командой группы «В» («Лянкяран»), а также встретятся: А5 (НТД) - В5, A6 («Шеки») - B4, В2 («Нахчыван») - В3.

Результаты матчей 19-го тура

Группа «А»: «Гянджа» - «Сабах» - 73:87, «Абшерон Лайонс» - «Нефтчи» - 107:86, НТД - «Шеки» - 101:84

