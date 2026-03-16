Баскетбольная лига Азербайджана: еще не все решено

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) сыгран предпоследний 19-й тур регулярного сезона.
Пока известны три из четырех участников четвертьфинальной стадии. Согласно регламенту, напрямую в 1/4 финала выходят три лучшие команды группы «А» и победитель группы «B». Первые два места в сильнейшей группе «А» застолбили за собой «Сабах» и «Абшерон Лайонс». Третья путевка достанется «Нефтчи» или «Гяндже», но шансы бакинской команды выше.
Победителем группы «B» стала команда «Орду».
Остальные восемь клубов - три команды из группы «А» и пять коллективов из группы «В» - сыграют в 1/8 финала.
В группе «B» продолжается борьба за 3-5-е места. Все решится в последнем туре.
В 1/8 финала четвертая команда группы «А» сыграет с шестой командой группы «В» («Лянкяран»), а также встретятся: А5 (НТД) - В5, A6 («Шеки») - B4, В2 («Нахчыван») - В3.
Результаты матчей 19-го тура
Группа «А»: «Гянджа» - «Сабах» - 73:87, «Абшерон Лайонс» - «Нефтчи» - 107:86, НТД - «Шеки» - 101:84
Группа «В»: «Сумгаит» - «Орду» - 98:121, «Нахчыван» - «Серхедчи» - 83:67, «Лянкяран» - «Губа» - 88:95.
В 20-м туре встретятся:
28 марта - «Губа» - «Нахчыван» (15:00), «Орду» - «Лянкяран» (17:00), «Серхедчи» - «Сумгаит» (20:00)
29 марта - «Шеки» - «Гянджа» (14:00)
30 марта - «Нефтчи» - НТД (19:00)
31 марта - «Сабах» - «Абшерон Лайонс» (19:00).