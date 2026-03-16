Ормузский пролив без Германии: Берлин не будет участвовать в военной миссии

Германия исключает возможность участия в международной миссии по обеспечению безопасности торговых судов в Ормузском проливе, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Станем ли мы вскоре активным участником этого конфликта? Нет», – заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD, комментируя возможность расширения военно-морской операции Aspides из Красного моря на Ормузский пролив.

«Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

По его мнению, безопасность в Ормузском проливе возможно обеспечить лишь путем переговоров с Ираном.

Вадефуль также отметил, что операция Aspides до сих пор не принесла ожидаемых результатов. «И поэтому я очень скептически отношусь к тому, сможет ли Aspides обеспечить большую безопасность в Ормузском проливе», – добавил он.