Зеленский бьет тревогу: Конфликт на Ближнем Востоке кормит Россию

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за первые две недели конфликта на Ближнем Востоке РФ получила доход около $10 млрд, что стимулирует российские власти к продолжению военных действий против Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

Зеленский подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана приносит российским властям значительные доходы, а ослабление санкций против РФ дополнительно способствует этому.

По словам президента, из-за всех санкций США и ЕС, а также ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре в 2026 году Россия столкнулась с дефицитом свыше $100 млрд. Однако теперь, благодаря ситуации с Ираном и смягчению ограничений, доходы РФ растут.

«Теперь мы видим, что они заработали около $10 млрд за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает (президенту РФ Владимиру) Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну», – резюмировал Зеленский.

Ранее Financial Times сообщала, что закрытие Ормузского пролива и резкий рост цен на нефть приносят российскому бюджету до $150 млн дополнительного дохода ежедневно.