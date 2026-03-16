Иранские суда продолжают идти в Китай

Несмотря на усиливающиеся угрозы для безопасности судоходства в Ормузском проливе, наблюдатели зафиксировали движение нескольких судов, связанных с Ираном, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания морских перевозок.

Так, в воскресенье, 15 марта, в северной части Ормузского пролива был зафиксирован иранский танкер, направлявшийся в Китай. За последние сутки через пролив прошли еще несколько судов, связанных с Ираном, пишет Bloomberg.

Среди них – крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти (VLCC), судно для транспортировки СПГ и пара балкеров, все с иранской регистрацией, уточняет агентство.

Ормузский пролив обеспечивает транспортировку около 20% мировой нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, что делает его одной из ключевых энергетических артерий планеты.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник сообщил CNN, что Тегеран рассматривает возможность ограниченного пропуска нефтяных танкеров через пролив при условии, что их грузы будут продаваться в китайских юанях.