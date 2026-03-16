Блокада Ормуза: Трамп собирает союз для защиты торговых судов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в течение недели объявить о создании международной коалиции для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal.

«Администрация Трампа планирует объявить уже на этой неделе о том, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через этот коридор», – говорится в материале издания.

По информации источника, сейчас обсуждается вопрос о том, будет ли сопровождение судов организовано до или после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Сведения о составе участников коалиции пока не раскрываются. Сообщается лишь, что в нее войдут несколько стран.

Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.