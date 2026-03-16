USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Впервые! Как убивали семью Хаменеи
Новость дня
Россию вернули. Теперь у азербайджанской борьбы все меньше побед

С каждым годом хуже и хуже
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:52 356

Чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который завершился сегодня в сербском Зренянине, продолжил неприятную тенденцию для азербайджанской борьбы. На последних четырех континентальных первенствах U-23, начиная с 2023 года, сборная Азербайджана побеждает все реже и реже.

Единственное золото в греко-римской борьбе Азербайджану принес Эльмин Алиев

После чемпионата Европы-2022 в болгарском Пловдиве, где наши классики, а также вольники и вольницы вместе завоевали 7 золотых медалей, результаты пошли на спад. В Бухаресте в 2023 году было 6 наград высшей пробы, через год на Евро в Баку - 5, в 2025 году в Тиране - 4, а теперь в Зренянине - 3.

Из трех золотых медалей на нынешнем чемпионате Европы одну завоевал легионер-вольник Али Цокаев (92 кг). Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Гюнай Гурбанова (59 кг) и борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг).

Все три наших чемпиона победили в неолимпийских весовых категориях. Это автоматически снижает значимость этих побед, так как уровень конкуренции в неолимпийских весах существенно ниже.

В вольной борьбе тренерский штаб сборной Азербайджана должен сказать спасибо парню из Ингушетии Али Цокаеву

Чемпионаты Европы U-23 проводятся с 2015 года. По количеству золотых медалей самыми успешными для Азербайджана были турниры 2022 и 2023 года - 7 и 6 первых мест соответственно. Это неудивительно: именно в те годы до соревнований не допускались российские спортсмены. В 2024 году россияне вернулись в качестве нейтральных атлетов, а с этого года и вовсе выступают под своим флагом и гимном. В Зренянине Россия завоевала 11 золотых медалей из 30 разыгранных. У азербайджанских же борцов с каждым годом побед все меньше и меньше.

Наши северные соседи, несмотря на отстранение, своих позиций не растеряли, а азербайджанская борьба, увы, топчется на месте и, судя по результатам, даже регрессирует. Неудачи на Олимпиаде-2024 в Париже и Исламиаде-2025 в Эр-Рияде, многолетнее отсутствие золота в олимпийских категориях на взрослых чемпионатах мира - лишнее тому доказательство.

Гюнай Гурбанова с тренером сборной Азербайджана олимпийским чемпионом Лондона-2012 Тогрулом Аскеровым. После 2012 года азербайджанские борцы не завоевывали золото на Олимпиадах

В заключение приводим имена всех медалистов сборной Азербайджана на чемпионате Европы U-23 в Сербии.

Вольная борьба

Золото - Али Цокаев (92 кг)

Серебро - Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг)

Бронза - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг).

Женская борьба

Золото - Гюнай Гурбанова (59 кг)

Серебро - Гюльтякин Ширинова (55 кг), Рузанна Мамедова (62 кг)

Греко-римская борьба

Золото - Эльмин Алиев (82 кг)

Серебро - Фарид Садыхлы (55 кг)

Бронза - Илькин Гурбанов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Фараим Мустафаев (72 кг).

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться