Россию вернули. Теперь у азербайджанской борьбы все меньше побед

Чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который завершился сегодня в сербском Зренянине, продолжил неприятную тенденцию для азербайджанской борьбы. На последних четырех континентальных первенствах U-23, начиная с 2023 года, сборная Азербайджана побеждает все реже и реже.

После чемпионата Европы-2022 в болгарском Пловдиве, где наши классики, а также вольники и вольницы вместе завоевали 7 золотых медалей, результаты пошли на спад. В Бухаресте в 2023 году было 6 наград высшей пробы, через год на Евро в Баку - 5, в 2025 году в Тиране - 4, а теперь в Зренянине - 3.

Из трех золотых медалей на нынешнем чемпионате Европы одну завоевал легионер-вольник Али Цокаев (92 кг). Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Гюнай Гурбанова (59 кг) и борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг).

Все три наших чемпиона победили в неолимпийских весовых категориях. Это автоматически снижает значимость этих побед, так как уровень конкуренции в неолимпийских весах существенно ниже.