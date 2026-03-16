Зеленый луч в небе над Турцией

В небе над городом Ушак на западе Турции появился яркий зеленый свет. Это привело к панике среди местных жителей, которые предположили, что видели баллистическую ракету, пишут турецкие СМИ.

«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишут СМИ.

Позже выяснилось, что это был воздушный змей с подсветкой на хвосте. В темноте он выглядел как светящийся объект, летящий в небе.

Видео с необычным явлением быстро распространилось в соцсетях.