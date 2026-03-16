Трамп: Арабы должны присоединиться к войне против Ирана

Арабским государствам следует присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C14.

«Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ - да, они должны присоединиться», - цитирует телеканал слова американского лидера об арабских странах.

По мнению президента США, государства, которые рассчитывают получать поставки нефти через Ормузский пролив, «должны активно участвовать в борьбе» против Ирана.

Телеканал отмечает, что глава Белого дома отказался сказать, может ли Вашингтон принять силовые меры против проиранского движения «Хезболла» или йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). «В данный момент я не могу ответить на этот вопрос», - сказал глава вашингтонской администрации.