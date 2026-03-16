«Спасибо Богу и Трампу»

Камышлы (Сирия). Беспилотник пролетает похоронной процессией, гробом сирийского курдского лидера Салеха Муслима, бывшего главы Партии демократического союза (PYD)
Кабул (Афганистан). Дети ранены в результате авиаудара со стороны Пакистана
Бейрут (Ливан). Дым над зданием, пораженным точечным израильским ударом в центре ливанской столицы
Гуахес-де-Аяла (Мексика). Члены местной группы самообороны, сформированной жителями в ответ на насилие со стороны наркокартелей
Афины (Греция). Протестующая выкрикивает лозунги на фоне флагов Ирана и Венесуэлы во время антивоенного марша у посольства США
Тель-Авив (Израиль). Солдаты проходят мимо рекламного щита, заказанного евангелической группой, на котором изображен президент США Дональд Трамп с надписью «Спасибо Богу и Дональду Трампу»
Тегеран (Иран). Президент Ирана Масуд Пезешкиан принимает участие в марше в честь Дня Аль-Кудс