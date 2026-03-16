«Инцидент с беспилотником»: аэропорт Дубая закрыт

Власти эмирата сообщили о пожаре, возникшем в результате «инцидента с беспилотником» в районе аэропорта. Позже появилось уточнение, что загорелся один из топливных баков на территории аэропорта.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако Управление гражданской авиации Дубая объявило о временной приостановке полетов в аэропорту в качестве «меры предосторожности». Пассажирам рекомендовали связаться с авиакомпаниями для получения информации о своих рейсах. Полиция Дубая сообщила, что временно перекрыто движение на дорогах, ведущих к аэропорту.

На кадрах, опубликованных в том числе агентством Reuters (они сняты с дороги), видно дым, поднимающийся в районе аэропорта.