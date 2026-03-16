Израиль уничтожил самолет Хаменеи

Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана.
*** 09:51
При ночном авианалете на портовый город Бендер-Аббас убит высокопоставленный командир ВМС КСИР Голамарза Мохаммадзаде, сообщают иранские источники.
Кроме того, ночью американо-израильская коалиция нанесла удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Сообщается об уничтожении самолета.
Камера наблюдения вчера зафиксировала удар израильской армии по зданию киберполиции в Хамадане в западной части Ирана.
Публикуют кадры удара по группе сотрудников «Басидж» во время построения.
March 16, 2026