Саудиты советуют Трампу «отрубить голову иранской змее»

Как пишет газета, бин Салман, по сути, повторяет совет, который король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдул-Азиз Аль Сауд, скончавшийся в 2015 году, неоднократно давал Вашингтону: «Отрубить голову змее».

Президент США Дональд Трамп изучает вариант проведения военной операции по захвату нефтяной инфраструктуры на иранском острове Харк. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники из числа американских должностных лиц.

По их данным, руководитель администрации Белого дома анализирует возможность овладения ключевым нефтехранилищем Ирана, расположенным на острове Харк. В материале указывается, что реализация этого плана потребует проведения наземной военной операции со стороны США.

Портал сообщает, что глава государства может решиться на подобный шаг, если танкерное судоходство продолжит оставаться заблокированным в акватории Персидского залива.

Американский президент, указал один из собеседников портала, рассчитывает на то, что установление контроля над инфраструктурой острова позволит лишить Тегеран существенной доли его доходов. В публикации также указывается, что Вашингтон обеспокоен возможными ответными ударами Ирана по нефтяным объектам соседних государств региона.

«Здесь присутствуют как значительные риски, так и серьезные выгоды. Президент пока не вынес окончательного решения по данному вопросу, и мы не утверждаем, что он пойдет на этот шаг», - приводит портал слова своего источника.