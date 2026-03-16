Трамп рассказал, почему иранцы не протестуют

Президент США Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию в Иране, объяснив отсутствие массовых восстаний беспрецедентным уровнем насилия со стороны властей.
По словам Трампа, Тегеран подавляет протестную активность прямой угрозой физического уничтожения. Участникам акций открыто заявляют, что любой вышедший на улицу станет мишенью для стрельбы на поражение.
Как рассказал американский лидер, по предварительным оценкам, в ходе протестов уже погибло не менее 32 тысяч человек. При этом Трамп подчеркнул, что реальное число жертв, вероятно, значительно выше. Трамп резюмировал, что именно прямой расстрел сторонников перемен является главной причиной, по которой многие граждане Ирана вынуждены воздерживаться от выхода на улицы, несмотря на запрос на смену режима.
*** 10:24
Президент США Дональд Трамп назвал провластные демонстрации в Иране «кадрами, сделанными в ИИ».
«Еще одна вещь — это искусственный интеллект. На видео показывали около 250 тысяч человек на площади, которые якобы очень любят [аятоллу] Хаменеи. Но это было полностью создано искусственным интеллектом. Это никогда не происходило... Все митинги три или четыре дня назад были фейковыми и созданы искусственным интеллектом», - заявил Трамп.
March 16, 2026