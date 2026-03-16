Казахстанцы поддержали новую Конституцию

обновлено 13:06
13:06 1047

Объявлены окончательные результаты референдума, проведенного 15 марта в Казахстане по проекту новой Конституции. Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Казахстана, 87,15 процента граждан, принявших участие в референдуме, поддержали проект новой Конституции. В общей сложности 7 миллионов 954 тысячи 667 человек проголосовали за принятие новой редакции Основного закона.

В то же время 9,83 процента избирателей, или 898 тысяч 99 человек проголосовали против предложенного документа.

Кроме того, более 146 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.

По данным комиссии, явка избирателей на голосовании составила 73,1 процента. Согласно законодательству Казахстана, для признания референдума состоявшимся требуется участие в голосовании не менее половины избирателей.

Напомним, в рамках референдума гражданам был предложен один вопрос: «Одобряете ли вы проект новой Конституции Республики Казахстан, опубликованный в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Проект новой Конституции, подготовленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, предусматривает ряд изменений в системе политического управления страны.

Согласно документу, в Казахстане планируется переход от двухпалатной парламентской системы к однопалатной модели парламента. Также предусматривается избрание депутатов исключительно по партийным спискам, при этом институт самовыдвижения кандидатов будет упразднен.

Проект также предусматривает создание нового консультативного органа, обладающего правом законодательной инициативы, — Народного совета. Ранее сообщалось, что в состав этого органа планируется включить 126 человек, назначаемых президентом.

Кроме того, в проекте новой Конституции предусмотрено введение должности вице-президента, назначение на которую будет осуществляться главой государства. Одновременно президенту предоставляется право назначать на ключевые должности в системе государственного управления без согласия парламента.

*** 10:34

В Казахстане озвучены предварительные итоги республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщила, что участие в голосовании приняли 9 127 192 гражданина в стране и за рубежом, что составляет 73,12% от общего числа избирателей.

По данным комиссии, 7 954 667 человек, или 87,15% проголосовавших поддержали принятие проекта новой Конституции.

Таким образом, референдум считается состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

«Против» проголосовало 898 099 граждан. Недействительными признаны 146 558 бюллетеней.

В соответствии с законодательством страны окончательные итоги голосования Центральная комиссия референдума должна подвести не позднее чем в семидневный срок со дня проведения голосования.

