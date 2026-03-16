Иран: Перемирия не будет

Тегеран не направлял просьб о прекращении огня Израилю и США, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает Tasnim.

Иран «не посылал никаких посланий и не выдвигал никаких просьб о перемирии», сказал министр.

«Однако эта война должна завершиться так, чтобы она больше не возобновилась и чтобы враги больше не помышляли об агрессии. К настоящему моменту они получили хороший урок», - сказал глава иранского МИД.

Что касается Ормузского пролива, то Аракчи заявил, что, по мнению Тегерана, Ормузский пролив «открыт, но не для противников Ирана».