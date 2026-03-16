Иран: Перемирия не будет

Тегеран не направлял просьб о прекращении огня Израилю и США, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает Tasnim.
Иран «не посылал никаких посланий и не выдвигал никаких просьб о перемирии», сказал министр.
«Однако эта война должна завершиться так, чтобы она больше не возобновилась и чтобы враги больше не помышляли об агрессии. К настоящему моменту они получили хороший урок», - сказал глава иранского МИД.
Что касается Ормузского пролива, то Аракчи заявил, что, по мнению Тегерана, Ормузский пролив «открыт, но не для противников Ирана».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен вести боевые действия «до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не признает свою ошибку» в военной операции против исламской республики.
«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал Аракчи в соцсетях.
При этом он заявил о «готовности Ирана рассматривать любые предложения, ведущие к справедливому завершению войны».