Удар по нефтебазе в Краснодарском крае

В промзоне города Лабинска в Краснодарском крае РФ в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
Предварительно, никто не пострадал.
«В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Оперштаб не уточнил, о какой именно нефтебазе идет речь. В Лабинске расположена нефтебаза ООО «Югнефтепродукт» в Северной промзоне. Она имеет емкостной парк более 9000 куб. м, цистерны с топливом со станции Лабинская доставляются на территорию нефтебазы собственным маневровым тепловозом.
March 16, 2026
March 16, 2026
March 16, 2026