Израиль начал наземную операцию

Бойцы 91-й дивизии «Ха-Галиль» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, задача - расширение плацдарма для дальнейших боевых действий.

«Операция включает в себя уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию террористов, действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Также уточняется, что наземному вторжению предшествовали удары авиации и артиллерии с целью подавления боевого потенциала противника.