Израиль начал наземную операцию

Бойцы 91-й дивизии «Ха-Галиль» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, задача - расширение плацдарма для дальнейших боевых действий.
«Операция включает в себя уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидацию террористов, действующих в этом районе, с целью устранения угроз и создания дополнительного уровня безопасности для жителей севера», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Также уточняется, что наземному вторжению предшествовали удары авиации и артиллерии с целью подавления боевого потенциала противника.
10:45
Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане против «Хезболлы».
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.