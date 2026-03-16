Макрон призвал разблокировать Ормуз

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран прекратить атаки на страны Ближнего Востока. На своей странице в Х он также подчеркнул, что Франция действует только в оборонительных целях для защиты собственных интересов, поддержки региональных партнеров и обеспечения свободы навигации, и что делать страну мишенью неприемлемо.

«Ситуация выходит из-под контроля и погружает регион в хаос, который будет иметь серьезные последствия не только сегодня, но и в последующие годы. От этого страдает население в Иране и по всему региону», — отметил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что только новый политический и безопасный подход способен обеспечить мир и стабильность для всех. Он добавил, что такой формат должен гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а также позволит решить угрозы от его баллистической программы и действий, дестабилизирующих регион и международную безопасность.

«Необходимо как можно быстрее восстановить свободный проход через Ормузский пролив», — заявил президент Франции.

Как информировал Bloomberg, если война в Иране не завершится в ближайшее время, она может серьезно ударить по крупнейшим экономикам Персидского залива — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. В случае, если боевые действия продлятся до апреля и перекроют Ормузский пролив на два месяца, ВВП Катара и Кувейта может упасть на 14% в этом году. Это стало бы самым глубоким экономическим падением для этих стран с начала 1990-х, когда вторжение Ирака в Кувейт вызвало войну в Персидском заливе и потрясения на мировых рынках нефти.