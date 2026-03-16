«Моссад» призвал иранцев быть готовыми

Персоязычный аккаунт «Моссад» в соцсети Х призвал иранцев быть готовыми к «последней битве», которая скоро начнется.

«Последняя битва скоро начнется, мы с вами в небе, на земле [Ирана] и в наших сердцах», - говорится в опубликованном посте.

Ранее спецслужба призвала жителей Ирана продолжать присылать фото и видео боевиков «Басиджа»: «Когда тысячи людей будут документировать происходящее, у сил «Басиджа» не будет возможности избежать наказания. Каждая присланная вами фотография становится мишенью. Если вы что-то увидите, немедленно сфотографируйте и отправьте нам кадр. Только таким путем мы одержим над ними победу!»