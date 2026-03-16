McDonald’s Azərbaycan получил награду за вклад в развитие занятости в сфере услуг

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики провела форум «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

В рамках мероприятия были отмечены крупнейшие налогоплательщики страны за вклад в развитие экономики. По итогам 2025 года McDonald’s Azərbaycan, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков страны, был удостоен награды в номинации «Вклад в развитие занятости в сфере услуг». Награда присуждена за вклад компании в расширение занятости в сфере услуг, создание новых рабочих мест и предоставление молодёжи возможностей для получения первого профессионального опыта.