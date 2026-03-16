Либерман: Надо бить по двум объектам, чтобы привести Иран к краху

Израильский политик, председатель партии «НДИ» («Наш дом Израиль») Авигдор Либерман заявил, что уничтожение двух стратегических объектов может фактически лишить Иран возможности функционировать как государство. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции 103FM, где обсудил ситуацию на северной границе Израиля, войну с Ираном и внутренние политические споры, пишет «Маарив».

По словам политика, после более чем двух лет боевых действий Израиль фактически оказался в той же стратегической точке, что и в начале конфликта. Он подчеркнул, что подобная ситуация не может продолжаться, поскольку одновременно остаются открытыми несколько фронтов — против «Хезболлы», ХАМАСа и самого Ирана.

Он отметил, что первый удар израильских ВВС был успешным, однако ключевым вопросом остается итоговый результат войны. По его мнению, Израиль должен нанести серьезный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Политик считает, что критически важными объектами являются остров Харк, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, а также порт Бандар-Аббас. Он заявил: «Как только эти два объекта перестанут существовать — Иран перестанет существовать, он не сможет функционировать».

Либерман также дал понять, что Израиль должен действовать решительно даже в случае разногласий с США, поскольку затяжная война на истощение лишь даст иранскому режиму время для восстановления.

Кроме того, политик предупредил о риске возможных соглашений, которые позволят Тегерану сохранить запасы обогащенного урана. По его словам, на территории страны находится около 440 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, чего теоретически может быть достаточно для создания десяти ядерных зарядов.